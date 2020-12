Vandalizzata la cometa di Natale di Fidenza. Massari: “Buon Natale, imbecilli”. VIDEO

“Gli imbecilli sono impermeabili. Non sentono il Natale. Non sentono il rispetto per gli altri nemmeno in un anno devastante come questo. Si fanno scivolare addosso anche una stella cometa, perché non sanno cosa significhi e quindi tanto vale vandalizzarne l’installazione poche ore dopo la sua accensione. Sono maledetti imbecilli”. (GUARDA IL VIDEO DEI VANDALI IN AZIONE)

Lo scrive il sindaco di Fidenza Andrea Massari.

“Balordi fino al midollo, canaglie che si muovono di notte, della stessa pasta di chi sbevazza e lascia la sporcizia che raccogliamo nei parchi o di chi trova divertente demolire una giostrina per bimbi nel parco. Siete subumani senza possibilità di farcela, voi non diventerete migliori né oggi né mai, ma state tranquilli che quella stella cometa tornerà in piedi. Anche se la doveste colpire 100 volte. Dimenticavo: nel video delle telecamere di sorveglianza siete venuti bene, vedo che vi siete proprio divertiti, tutti e tre. Le matte risate vi sarete fatti.

Ora so cosa chiedere come regalo: vedervi tutti e tre davanti alle vostre responsabilità, guardarvi in faccia.

Buon Natale, imbecilli.

Ps Le indagini sono aperte. Grazie in anticipo a chi vorrà segnalare se riconosce uno o più dei tre fenomeni. Scrivete qui: segreteria.sindaco@comune.fidenza.pr.it e pl.co@comune.fidenza.pr.it”.