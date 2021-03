Zanichelli e Guernelli (M5S): “Valga per tutte le scuole ciò che vale, legittimamente, per Alma”

È questo l’appello che lanciano il deputato pentastellato Zanichelli e il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Colorno Guernelli. La richiesta nasce in considerazione del fatto che la prestigiosa scuola di cucina ALMA, che ha sede proprio a Colorno, è rimasta in queste settimane regolarmente aperta, in base alle previsioni e ai vari protocolli di sicurezza sia Regionali che Provinciali. E questo indipendentemente dal colore della Regione.

“Se è comprensibile rimanga aperto questo istituto, da dove escono ogni anno tra i migliori chef mondiali”, sostengono gli esponenti pentastellati, “è altrettanto innegabile che se c’è la volontà politica si possono aprire, in sicurezza, anche tutte le altre scuole, sicuramente più ordinarie, ma non per questo meno importanti. Quindi bene, finalmente, la riapertura delle scuole dopo Pasqua”.

I portavoce 5 stelle ricordano che “se ALMA può continuare a operare è anche grazie alla chiusura dei cancelli della Reggia di Colorno, che impedisce il passaggio dei residenti da un lato all’altro del complesso e permette quindi la creazione di una “bolla” per “proteggere” da un eventuale contagio le aule e i laboratori della scuola di cucina, che ha appunto sede dentro il Palazzo Ducale”.