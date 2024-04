20° Duathlon Conad Kids: un successo per gli atleti del Cus Parma

Una grande festa per quasi 600 atleti per il 20° Duathlon Conad Kids che si sono sfidati ieri.

Con il Campus Universitario tirato a lucido e la squadra del Cus Parma capace di coinvolgere decine e decine di volontari e allestire una grande gara: insomma, tutti gli ingredienti c’erano, segno che ormai Duathlon Kids è riconosciuto sul territorio nazionale come evento da non perdere.

La mattinata ha visto protagonisti i più piccoli: minicuccioli e cuccioli hanno davvero emozionato i tantissimi accompagnatori e tifosi presenti, regalando sorrisi e sano agonismo.

Per molti di loro, la nuova Cus Parma Bike Arena si è rivelata un ostacolo molto ostico, ma alla fine tutti sono riusciti a completare la prova.

Da segnalare nel Cus Parma la vittoria di Francesco De Meo nei cuccioli.

Certamente più capaci di apprezzare i tecnicismi della Bike Arena esordienti e ragazzi, che si sono cimentati su un percorso di MTB davvero tosto, ma indubbiamente di grande fascino.

Importante tra i ragazzi la vittoria di Federico Miante, atleta del CUS Parma Triathlon Forniture Gelmini, che ha dimostrato disarmante superiorità nei tracciati run, tale da permettergli di controllare gli avversari sulla parte bike.

Il campionato regionale di Duathlon categoria Giovanissimi è stato ad appannaggio del CUS Parma Triathlon Forniture Gelmini, davanti a Cesena Triathlon e alla Polisportiva Fornovo.

Premiazioni anche per le società più numerose, premiate dal Consorzio Parmigiano Reggiano.

A vincere il Tra Swim Garda Trentino, che ha conquistato anche un voucher per un pernottamento negli hotel del gruppo Inchotel.

Il pomeriggio invece ha visto protagonisti gli atleti più grandi, dagli Youth B e fino agli Junior, che hanno disputato la frazione bike su strada.

Tra i vincitori da segnalare tra gli Junior Giulia Secchi e Giovanni Aruffo, tra gli Youth B Tommaso Vignali e Facco Vittoria e tra gli Youth A Tommaso Pedrini e Lara Lovisi, alcuni dei quali capaci di vincere con distacchi importanti.

La classifica per società del Campionato regionale Duathlon Giovani è andata ad appannaggio anche in questo caso del Cus Parma Triathlon Forniture Gelmini, che conferma così le doppiette degli ultimi anni, grazie anche alle vittorie di Luca Rotelli tra gli Junior e Leonardo Pizzigallo tra gli Youth A.

Piazze d’onore per la Junior Felicia Bonati e per Alessandro Pileggi e Enrico Caleffi, mentre sul gradino più basso del podio è salita Nicole Barbieri Gallo.

Alle premiazioni presenti il vicepresidente del Cus Parma Jacopo Tadonio, l’assessore allo Sport del Comune di Parma Marco Bosi, Fabrizio Aschieri, presidente dei Consorzio Coppa di Parma e vicepresidente per il Salame Felino, Veronica Corchia responsabile relazioni esterne e Csr di Conad Centro Nord.

“La lunga collaborazione con il Cus Parma è per noi motivo di orgoglio perché è una realtà fortemente legata al territorio che si impegna quotidianamente nell’educazione sportiva e quindi nella produzione di benessere – ha spiegato Veronica Corchia -. “Essere da anni al fianco della Duathlon Kids significa confermare il nostro impegno al fianco delle comunità e volere sostenere il patrimonio più grande, i giovani e il loro futuro, in un giorno di sport e di condivisione per tutti i bambini e le loro famiglie. Sostenere le nuove generazioni significa sostenere il futuro – ha concluso Corchia”.

Jacopo Tadonio invece pone l’accento sul Campus Universitario: “Contenitore davvero straordinario e accogliente per questi eventi. Un sentito ringraziamento va anche ai tantissimi volontari che la nostra sezione Triathlon è riuscita a gestire al meglio: senza tutto questo supporto nulla sarebbe possibile”.

Soddisfatto anche Fabrizio Aschieri: “É stato un grande piacere essere presenti a questo evento con i nostri prodotti: i giovani atleti, dopo lo sforzo profuso, hanno apprezzato la merenda a base di Coppa e Salame, a testimonianza della qualità delle nostre Igp e del fondamentale apporto energetico per tutti gli sportivi”.

Le classifiche complete si trovano qui: https://www.endu.net/it/events/duathlon-kids-parma/results