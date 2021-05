Fidenza: 200mila euro dalla Provincia per la messa in sicurezza della Sp 71 a Santa Margherita

La Provincia di Parma comunica che sono stati consegnati lo scorso 10 maggio i lavori per migliorare il livello di sicurezza della circolazione della strada provinciale 71 di Coduro, nella tratta compresa tra l’inizio del centro abitato di Santa Margherita e il parcheggio del Cimitero, bivio per Borghetto, in Comune di Fidenza. L’importo complessivo dell’opera è di 200 mila euro, finanziato interamente dalla Provincia. La ditta costruttrice è la Vielle Scavi e Costruzioni Srl di Fidenza. La conclusione dei lavori è prevista per la fine di luglio 2021.



Il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi si è recato ieri a fare un sopralluogo sul posto, accompagnato dal Sindaco di Fidenza Andrea Massari e il Vice sindaco Davide Malvisi.

“Con questo intervento, atteso da tempo, mettiamo in sicurezza sia gli utenti della strada, sia gli abitanti della zona.” ha spiegato Bertocchi.



Attualmente l’andamento della strada è composto da due rettilinei collegati da una curva di ampio raggio e la carreggiata risulta particolarmente stretta (varia da mt 5,42 a mt 5,07), è priva di banchine laterali e con caratteristiche nel complesso inadeguate al transito dei mezzi pesanti, transito che lungo questa direttrice registra valori non trascurabili.



L’intervento consiste in :

– allargamento della sede stradale, all’interno della tratta di interesse, fino ad un valore sufficiente per ottenere due corsie di marcia di 3,00 mt di larghezza in rettilineo e 3,50 mt di larghezza in corrispondenza del vertice planimetrico della curva di raccordo tra i due rettifili;

– sistemazione del margine esterno mediante spostamento del fosso laterale di interno curva e mediante intubamento del fosso di esterno curva;

– spostamento di linee aeree collocate a margine della sede stradale

– sistemazione del margine esterno mediante formazione di banchina non pavimentata, ma già definita per la formazione di eventuali marciapiedi da realizzarsi a cura del Comune.