Grazie si SuperCoccolosi Conad donati 14 mila euro all’Ospedale dei Bambini

Giunta al termine l’iniziativa Conad attiva fino a novembre in tutti i punti vendita di Parma e provincia

Sono stati consegnati oggi presso l’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” di Parma i fondi raccolti con l’iniziativa promossa da Conad “I SuperCoccolosi”, attiva dal 3 ottobre fino a novembre in tutti i punti vendita in cui opera Conad Centro Nord: Lombardia ed Emilia Romagna (per le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia).

I 12 animaletti protagonisti dell’iniziativa suddivisa in tre tranche (i coraggiosi , i simpatici e i fantastici) hanno permesso di destinare 0,50 centesimi di euro per ogni pupazzo acquistato a favore di enti e associazioni territoriali a sostegno di sei progetti solidali rivolti per lo più ai bambini, raccogliendo un totale di 90 mila euro.

Per la provincia di Parma sono stati raccolti 14 mila euro grazie ai 7 mila peluche collezionati che andranno a sostenere l’acquisto di arredi per la nuova area di Terapia intensiva pediatrica di prossima realizzazione all’Ospedale dei Bambini “ Pietro Barilla”.

Dal 2011 ad oggi Conad Centro Nord ha donato 112 mila euro a progetti inerenti all’Ospedale dei Bambini passando dall’Albero degli Amici, ai Cuccioli del Cuore alle Luci del Cuore fino ai SuperCoccolosi.

“Il binomio Supercoccolosi e Ospedale dei Bambini è sempre un successo” afferma Paolo Incerti, Vice Presidente di Conad Centro Nord e continua: “Questo traguardo però è anche frutto della generosità dei cittadini di Parma e dei nostri clienti che, ogni anno insieme ai soci imprenditori Conad, si vedono coinvolti in prima linea in progetti utili e concreti a favore dei più piccoli. E proprio a questi ultimi vogliamo fare un augurio speciale e lasciamo in dono un pensiero coccoloso”.

Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto l’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”, contribuendo a questo progetto di prossima realizzazione e a Conad per la positiva collaborazione sviluppata con le strutture pediatriche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, precisano Massimo Fabi, direttore generale dell’Ospedale Maggiore e Gian Luigi de’Angelis, direttore del Dipartimento Materno-Infantile.

“Negli ultimi tre anni – aggiunge Fabi – con gli importanti contributi ricevuti da Conad abbiamo potuto sostituire alcuni strumenti diagnostici. Quest’anno, in base alla progettualità proposta dal Dipartimento Materno-Infantile e alla disponibilità della Fondazione Ospedale dei Bambini e dell’Associazione Noi per Loro, abbiamo messo in campo un obiettivo ambizioso e importante: una terapia intensiva pediatrica di prossima realizzazione al secondo piano della struttura. La donazione effettuata oggi da Conad contribuirà all’acquisti di arredi tecnici”.

La Terapia intensiva pediatrica sarà una nuova area ad alta intensità di cura che completa il progetto originario dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla con 4 box singoli per il piccolo paziente e i propri genitori. Un’area di lavoro e monitoraggio open space oltre a locali per medici e infermieri. Un investimento importante di circa 500.000 euro per le attrezzature cliniche, arredi tecnici e lavori edili, sostenuti dalla Fondazione Ospedale dei Bambini e dall’Associazione Noi per Loro.