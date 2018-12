Ponte di San Siro: assegnati i lavori per 245 mila euro

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità ha aggiudicato i lavori per l’intervento urgente di messa in sicurezza del ponte di San Siro sul torrente Parma posto lungo la Strada Provinciale Matteotti che era stato danneggiato dall’onda di piena del dicembre 2018.

La ditta Dallara Costruzioni di Varano Melegari realizzerà i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strutture e delle componenti di carreggiata lungo il manufatto per 130 mila euro e la ditta Montaggi di Fontanellato si occuperà della fornitura e della posa in opera delle barriere stradali di sicurezza, per 30 mila euro. Il resto dell’importo complessivo andrà per illuminazione, asfalti, segnaletica, oneri di sicurezza e migliorie varie.

L’ intervento complessivo è di 245 mila euro, di cui 173 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 72 mila euro con risorse della Provincia di Parma.



I lavori saranno consegnati entro 20 giorni e dopo altri 90 giorni consecutivi dalla consegna dovranno essere conclusi.

Il ponte, costituito da 3 campate, è lungo 70 metri.

Il progetto esecutivo prevede vari interventi per migliorarne le prestazioni e quindi la circolazione sull’asse stradale (realizzazione di giunti di dilatazione e tenuta e di pluviali di raccolta delle acque, il ripristino dei calcestruzzi degradati e la sostituzione dei parapetti con barriere a norma).

A intervento concluso, la larghezza totale dell’impalcato verrà incrementata di 80 cm. consentendo anche di allargare le corsie e quindi di aumentare la sicurezza.