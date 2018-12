Festa di Capodanno con il Circo di Natale di David Orfei

Luci, colori e grandi emozioni da vivere al Circo di Natale di David Orfei, a Parma dal 25 dicembre al 13 gennaio. Grande pathos e divertimento, per trascorrere le festività natalizie e poter festeggiare il Capodanno nello chapiteau del circo con gli artisti, è possibile, la magia del circo e del Natale vi travolgeranno. Sfavillante, entusiasmante dona al suo pubblico un mix di adrenalina ed allegria

Il Circo di Natale di David Orfei si trova nei pressi del centro commerciale Parma Retail (strada Burla). In programma spettacoli tutti i giorni ore 17.00 e 20.45; le domeniche ore 15.30 e ore 18.00 ; chiusura 8 e 9 gennaio. Per il 25 dicembre promo da 7 euro scaricabile dal sito www.orfei.it e dalla pagina Instagram circodavidorfei.

Cast d’eccezione con artisti da Guinnes World Records, come Willi Colobaioni giocoliere da 54 record; il duo Ferrandino, acrobati che hanno lavorato nei più prestigiosi circhi e teatri di tutto il mondo, attraversando i cinque continenti. Divertimento ed allegria con i clown equilibristi. In pista gli eleganti cavalli bianchi ed ancora la grande fattoria con mucche, maiali, capre, galline, oche e conigli. In scena tante sorprese da scoprire che il circo riserva solo al suo pubblico, inoltre sarà possibile festeggiare il Capodanno insieme con “Il Veglionissimo”, una grande festa con buffet e dj.