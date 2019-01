Finanziamento all’Unipr per studiare l’alzheimer

Il prof. Franco Bernini, responsabile del Laboratorio di Farmacologia dei Lipidi al Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell’Università di Parma, e la prof.ssa Francesca Zimetti, dello stesso laboratorio, hanno ricevuto un finanziamento di 200.000 dollari da AMGEN, azienda leader nel settore delle biotecnologie, a seguito della partecipazione ad un bando competitivo (2018 PCSK9 Competitive Grant Program) con un progetto di ricerca di due anni intitolato “EXplorIng the paThophysological role of PCSK9 in Alzheimer’s Disease: focus on inflammation and lipid metabolism (EXIT-AD)”.

Il progetto, a cui partecipano anche Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dell’Università degli Studi di Padova, avrà lo scopo di studiare il coinvolgimento della proteina PCSK9 nella malattia di Alzheimer, focalizzandosi sugli effetti di modulazione del metabolismo lipidico e dell’infiammazione neuronale con un approccio traslazionale, che include studi in vitro, in vivo su modelli animali e su sezioni cerebrali di pazienti.

I risultati dello studio permetteranno di stabilire se PCSK9 possa rappresentare un effettivo, nuovo bersaglio farmacologico nel trattamento e prevenzione dell’Alzheimer, malattia per la quale le attuali strategie terapeutiche si sono rivelate largamente insufficienti.