È stato istituito il nuovo Albo Comunale per “Assistenti di Conciliazione alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e cura” all’interno del Progetto “Una Casa in Più” valido fino al 31 dicembre 2020 con la possibilità di integrazione a soggetti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta per tutta la sua durata.

L’Albo è composto da persone disponibili ad accogliere temporaneamente per brevi periodi, per qualche ora al giorno o per qualche giorno alla settimana, all’interno della propria abitazione sita nel territorio del Comune di Parma, alcuni bambini fino ad un massimo di 5 contemporaneamente e per un numero di ore giornaliero indicativamente non superiore a 8.

Le famiglie interessate possono rivolgersi, con propria autonoma scelta, ad uno tra gli Assistenti. Il rapporto tra la famiglie e l’Assistente è di natura privatistica.