L’associazione Amici della Biblioteca San Leonardo e l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma propongono un nuovo ciclo di incontri della Scuola Popolare di Cultura Scientifica dal titolo “Numeri innumeri: matematica e informatica per noi che amiamo la poesia e la musica” aperto a tutti gli appassionati di matematica e informatica ma anche di poesia e musica, a coloro che amano le curiosità, le invenzioni e il ritmo. Le radici del rapporto fra matematica e poesia, musica e numeri sono profonde e antiche: numero in latino voleva dir anche verso poetico, così come aritmetica viene da arithmòs che vuol dire ritmo ma anche numero, e digitale viene da dito con cui si conta.

La rassegna “Numeri innumeri” è un’occasione di approfondimento e confronto per chi ama più i dubbi ragionevoli che le certezze assolute: discutere di insiemistica per scampare alla dannazione eterna; provare come ci sentiremmo se abitassimo la superficie di una sfera oppure se scoprissimo che la distanza più breve fra due punti non è una retta ed anche come dialogheremmo con una macchina che pensa o sembra pensare e agire come noi e magari guida un’auto e ci batte a scacchi.

Il calendario è articolato in quattro incontri ad ingresso libero in programma, ogni venerdì sera alle ore 21, dal 15 febbraio all’8 marzo alla Casa nel Parco nel cuore del quartiere San Leonardo

I relatori del ciclo sono tre docenti del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma dove insegnano rispettivamente: Alberto Saracco Geometria superiore, Federico Bergenti Ingegneria del Software e Intelligenza Artificiale e Stefania Monica Fondamenti di Programmazione.

Per l’occasione il pubblico potrà consultare e prendere in prestito i titoli proposti dalla Biblioteca Civica.

Il ciclo è realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Parma, il patrocinio dell’Università di Parma e la collaborazione delle Biblioteche Comunali, dell’Università Popolare di Parma, del Gruppo Medaglie d’Oro Bormioli Rocco e del Circolo Anziani il Tulipano.

Programma completo:

Venerdì 15 febbraio

Una nessuna e centomila (parallele)

Incontro con il Professor Alberto Saracco

Venerdì 22 febbraio

Intelligenza artificiale: pensare e agire come una persona

Incontro con il Professor Federico Bergenti e la Professoressa Stefania Monica

Venerdì 1° marzo

Satana, Cantor e l’infinito

Incontro con il Professor Alberto Saracco

Venerdì 8 marzo

Intelligenza artificiale: pensare e agire razionalmente.

Incontro con il Professor Federico Bergenti e la Professoressa Stefania Monica

Tutti gli incontri si terranno alle ore 21 alla Casa nel Parco in via Naviglio Alto 4/1.