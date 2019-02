Pizzarotti dice no al listone di Calenda: “Ci presenteremo alle europee con Verdi e +Europa. Il Pd rischia di fare un risultato pessimo”

“Il dialogo è in fase avanzata con +Europa e i Verdi: ci siamo dati una road map di 2-3 settimane per elaborare il programma, i punti comuni e anche il simbolo”. Risponde così Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, all’intervista di Repubblica Roma sulle prossime elezioni europee pubblicata oggi.

Pizzarotti rende noto che il simbolo del nuovo soggetto politico racchiuderà le l’identità di tutti e tre i partiti.

Dice chiaramente no al listone repubblicano anti-sovranista promosso mesi da Calenda: “Ho stima per Calenda e apprezzamento, ma lui non tiene conto del fatto che il Pd non riesce ad avere una posizione che non sia pdcentrica.”

E’ netto il giudizio sul Pd: “I Dem non si sono abituati ad avere buonsenso. Continuano a ragionare in termini egoistici. Il Pd rischia di fare un risultato pessimo.”