Quota 100,”con Ugl è più semplice”

Oltre 50000 persone hanno fatto domanda per quota 100 e si stima che tantissime altre, nei prossimi mesi, faranno altrettanto.

Il cittadino può scegliere di inviare la domanda di accesso alla pensione secondo la nuova normativa tramite il nostro Patronato, avvalendosi così della consulenza specialistica del nostro personale incaricato oppure accedendo direttamente al servizio telematico dell’ INPS.

Con riferimento alle tempistiche, vale la pena ricordare che per i dipendenti del settore privato non ci sono tempistiche prestabilite per presentare l’ istanza di pensionamento.

Nel decreto si legge, infatti, che questi accedono alla pensione tre mesi dopo dalla maturazione dei requisiti richiesti ( 62 anni di età e 38 di contributi ).

Discorso differente per i dipendenti pubblici per i quali, come anticipato, il decreto ha introdotto l’obbligo di preavviso di sei mesi; nel dettaglio, questi devono fare domanda con almeno sei mesi di anticipo, quindi anche prima che ne maturano i requisiti, così che l’amministrazione di riferimento possa adoperarsi per la sostituzione.

UGL – UTL Parma