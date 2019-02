Non brilla ma inizia a esistere il partito di Pizzarotti, Italia in Comune, in Sardegna.

I risultati di 1.407 sezioni su 1.840 delle regionali sarde attestano “Sardegna in Comune” al 2,3%.

Il partito di Pizzarotti si è presentato all’interno della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato presidente Massimo Zedda.

Come noto le elezioni sono state vinte dal candidato del centrodestra Christian Solinas con una percentuale vicina al 50%.