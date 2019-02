Roccamurata, operaio colto da malore al lavoro. Trasportato in elicottero in ospedale

Un operaio è stato colto da malore nella mattinata di giovedì 28 febbraio in località Roccamurata, nel comune di Borgotaro. L’uomo, un cinquantacinquenne residente a Udine, era al lavoro per la costruzione di una nuova linea elettrica, non distante dal sottopasso della strada di fondovalle che costeggia il fiume Taro e dalla galleria ferroviaria della tratta “Pontremolese”, in un punto particolarmente impervio.

Improvvisamente il cinquantacinquenne ha comunicato al collega di non sentirsi bene, prima di accasciarsi al suolo e scivolando per alcuni metri. Prontamente il collega ha contattato al telefono la centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto automedica e ambulanza dell’Assistenza Pubblica Borgotaro-Albareto, Eliparma, oltre ai Vigili del Fuoco da Borgotaro e Parma; i sanitari hanno raggiunto il posto e iniziato immediatamente le manovre di rianimazione.

In considerazione del terreno particolarmente impervio, sono stati successivamente attivati anche una squadra territoriale del Soccorso Alpino Emilia Romagna e l’eliambulanza equipaggiata per recuperi sanitari in ambiente ostile, proveniente da Pavullo nel Frignano. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato imbarellato e trasferito in una zona verricellabile, quindi affidato all’equipe tecnico-sanitaria di Elipavullo che lo ha trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.