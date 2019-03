Empoli – Parma 3-3. D’Aversa: “Era importante ricominciare a fare punti”

Empoli-Parma 3-3

Marcatori: 13′ pt Gervinho, 19′ pt Dell’Orco. 46′ pt Rigoni, 14′ st Caputo (rig.), 35′ st B. Alves, 45′ st Silvestre.

EMPOLI FC: Dragowski, Di Lorenzo, Veseli, Bennacer, Caputo, Farias (39′ st La Gumina), Acquah (18′ st Traoré), Pasqual (cap.) (41′ st Oberlin), Silvestre, Krunic, Dell’Orco.

A disposizione: Provedel, Perucchini, Brighi, Pajac, La Gumina, Maietta, Capezzi, Rasmussen, Nikolaou, Ucan.

All.: Iachini.

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi, Barillà (44′ st Gazzola), Gobbi, B. Alves (cap.), Siligardi (25′ st Biabiany), Gervinho, Gagliolo, Rigoni, Inglese, Kucka.

A disposizione: Frattali, Dimarco, Diakhate, Schiappacasse, Sierralta, Machin, Dezi, Davordzie, Sprocati, Bastoni.

Arbitro: Sig. Marco Di Bello di Brindisi. Assistenti: Sigg. Gianmattia Tasso di La Spezia e Alfonso Marrazzo di Frosinone. IV Uomo: Sig. Ivano Pezzuto di Lecce. V.A.R: Sig. Fabio Maresca di Napoli. A.V.A.R.: Sig. Stefano Liberti di Pisa.

Note – Calci d’angolo: 6-2. Ammoniti: Dragowski (E), Kucka (P), Gervinho (P), Iacoponi (P). Recupero: 1’pt, 7’st.

Al termine del match concluso 3-3 contro l’Empoli, Mister Roberto D’Aversa ha commentato il match nella sala stampa del “Castellani”.

Ecco le sue parole:

“Per il risultato siamo amareggiati, non posso rimproverare nulla ai ragazzi per l’atteggiamento con il quale hanno interpretato la gara, soprattutto perchè era importante ripartire dopo le sconfitte subite. Se siamo qui a recriminare vuole dire che i ragazzi hanno fatto una partita importante in un campo difficile, dove i punti contavano molto. So quanto i ragazzi lavorano in settimana e so quanto ci tenevano a vincere questa partita. Era una gara complicata, il rammarico è per i gol subiti e per non aver sfruttato l’occasione con Inglese per il possibile 4-2 o con Kucka sul 3-3. Avevo chiesto ai ragazzi di ripartire con i risultati, non mi sento di rimproverare loro nulla. Avevo chiesto un atteggiamento di compattezza alla squadra, sotto questo aspetto i ragazzi hanno dato il massimo e sono soddisfatto”.

“Dove puoi chiudere la gara devi farlo. Sul terzo gol ci siamo buttati in tre sulla palla, questo atteggiamento mi ha fatto piacere, nel senso che i ragazzi hanno cercato di fare di tutto per non subirlo. Anche sul 3-3 abbiamo cercato di provare a vincerla. Recriminiamo per non portare a casa i 3 punti dopo essere sempre andati in vantaggio, il nostro obiettivo è la salvezza e spesso si guardano di più gli aspetti negativi: questo ti può portare a non affrontare sempre le cose in maniera serena. Tempo fa molto probabilmente questa gara l’avremmo portata a casa, vuoi per brillantezza o vuoi per una serenità che ti porta a fare le cose in maniera più sicura. Abbiamo 30 punti, dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo, c’è stato un periodo di flessione e ci può stare di perdere contro alcune squadre: non dimentichiamo che siamo una neopromossa e che un anno fa qui abbiamo perso 4-0″.

“Sulla brillantezza lavoreremo, Inglese si trascina delle problematiche ma sta lottando in campo indipendentemente non sia al 100%, Barillà ha riposato contro il Napoli dopo aver giocato tutte le gare dalla prima d’andata a livelli importanti. Sepe? Gigi da quando è qui credo abbia sbagliato una partita, lui è il primo ad esserne consapevole che poteva far meglio. Gigi è stato nel girone d’andata uno dei migliori portieri del campionato italiano, so il valore del ragazzo anche a livello umano. Dobbiamo migliorarci sempre, un momento di flessione ci può stare, ma se vediamo il campionato di questi ragazzi non si può far altro che lodare quel che stanno facendo, continuiamo a lavorare per il nostro obiettivo”.