Il fatto non sussiste: così questa mattina il Tribunale ha deciso in merito alla richiesta di rinvio a giudizio di Pizzarotti da parte della Procura di Parma per abuso d’ufficio per le nomine del Direttore Generale Marco Giorgi, del Portavoce Marcello Frigeri e del Capo di Gabinetto Francesco Cirillo.

Per il Tribunale non sono state commesse irregolarità nelle modalità di selezione di queste figure.