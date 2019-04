“Mi Prendo Cura di Te”: il progetto delle imprenditrici di Terziario Donna Parma

Offrire un servizio attento alle specifiche esigenze del cliente, adottando soluzioni innovative e promuovendo iniziative volte a migliorarne sempre più la qualità.

Questo, in sintesi, l’obiettivo di “Mi Prendo Cura di Te”, il progetto promosso dal Gruppo Terziario Donna di Ascom Parma la cui presentazione, nel calendario di eventi di Parma 360 Festival, si è svolta davanti ad autorità, Forze dell’Ordine e imprenditrici del territorio nella location d’eccezione del Ponte Nord.

“Mi prendo cura di te è un progetto pensato come impegno a svolgere le proprie attività d’impresa con una particolare attenzione al miglioramento del servizio verso clienti, collaboratori e fornitori – ha commentato Ilaria Bertinelli, Presidente Terziario Donna Parma – Si tratta infatti di un decalogo di punti, o meglio valori, che rappresentano a pieno ciò che già molte delle nostre imprese fanno quotidianamente, come massima espressione sia dell’interesse verso il cliente sia delle soft skills proprie del mondo femminile quali intuito, gusto e intelligenza emotiva. Mi prendo cura di te – ha aggiunto – è un progetto fatto dalle donne, ma rivolto alla società intera; un modello che può essere adottato da tutte le altre imprese del terziario, perché valori come il rispetto, la lealtà, la sostenibilità e la responsabilità sono di fondamentale importanza nella crescita economica e sociale delle aziende del territorio”.

Un’iniziativa che si inserisce quindi nella programmazione delle attività svolte dall’Associazione a sostegno della valorizzazione di un’importante fetta del sistema imprenditoriale locale, il cui 21% è rappresentato proprio da imprese femminili. “Ad oggi sono infatti ben 8.458 le imprese attive su Parma e provincia gestite da donne – ha commentato Cristina Mazza, Vice Direttore Ascom Parma e Responsabile Progetto Terziario Donna Parma – Di queste, ben il 72% opera nel settore terziario (il 25% nel commercio, l’11% nel turismo e il 36% nei servizi)”.

Durante il talkshow condotto da Nicole Fouquè, giornalista di moda, sono poi intervenute anche vice presidenti e consigliere del Gruppo, a testimonianza di alcuni dei punti presenti nel Decalogo: Cristina Barbuti, vice presidente, in merito alla necessità di offrire ai clienti delle soluzioni che soddisfino le loro esigenze, anche attraverso “piccole” attenzioni come seggioloni nei ristoranti o spazi gioco nei negozi e/o iniziative di via; Chiara Melegari, vice presidente, su attività di co-marketing che aiutino a rafforzare la reputazione delle aziende e migliorare il livello di servizio offerto; Camilla Mineo, consigliere, sul valore sociale ed economico della cultura, inteso come messaggio che le imprese devono impegnarsi a diffondere sia all’interno dell’azienda che sul territorio, e Giovanna Scarna Casaccio, consigliere, sull’importanza di promuovere il cambiamento, proponendo periodicamente idee, eventi e servizi innovativi.

Presente all’incontro anche Vittorio Dall’Aglio, Presidente Ascom Parma, che, dopo i saluti, ha sottolineato con orgoglio l’impegno mostrato dal Terziario Donna Parma, un gruppo dinamico e appassionato, già da un anno al lavoro per promuovere cultura d’impresa e valorizzare il ruolo della donna come protagonista di un’economia innovativa, sostenibile e responsabile.