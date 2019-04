Il Symphonic Black Metal dei Cradle of Filth live a Parma

“Cruelty and the Beast” è uno dei dischi in assoluto più significativi del Symphonic Black Metal.

Grazie a questo album, Cradle of Filth hanno guadagnato una ampia fetta di fan a livello mondiale diventando il punto di riferimento, assieme a Dimmu Borgir, del genere estremo e sinfonico.

Per onorare questa indimenticabile uscita, la band inglese guidata da Dani Filth intraprenderà un tour mondiale in cui suonerà per intero dal vivo “Cruelty and the Beast”: l’unica data italiana è prevista per il 27 aprile al Campus Industry Music di Parma, biglietti in prevendita sul circuito Ticket One a 32 euro più diritti. Apertura porte alle 19:00, inizio concerto alle 20:00.

Terzo album di studio della formazione britannica, pubblicato nel 1998, è diventato una pietra miliare del metal. Acclamato da pubblico e critica, Cruelty and the Beast ha consolidato il ruolo della band nel panorama del genere, con una sapiente sintesi di black metal ed elementi sinfonici. Rappresenta un punto d’apice della carriera della formazione fondata e guidata da Dani Filth. La data del Campus Industry Music è parte di un tour fittissimo di appuntamenti, con decine di date in tutto il mondo, di cui quella di Parma è l’unica italiana.