Sportello lavoro della Cisl, Dallara: “Fondamentale investire sulla formazione”

Giovani in cerca di un primo impiego, disoccupati e studenti che desiderano misurarsi con il mondo del lavoro.

E’ rivolto a queste categorie persone lo “Sportello Lavoro” della Cisl – attivo nella sede di via Lanfranco – presentato lunedì mattina a Economia durante un seminario rivolto agli studenti. Il nuovo sportello non è pensato per trovare direttamente un lavoro, ma fornisce informazioni sui concorsi pubblici, valutazioni sulle offerte delle agenzie di somministrazione e la possibilità di consultare le offerte del Centro per l’impiego. Viene offerta assistenza nella redazione di Curriculum e lettere di presentazione, oltre a fornire indicazioni su come presentarsi correttamente ad un colloquio di lavoro.

È prevista anche l’organizzazione di brevi corsi di lingue straniere, di informatica di base e di contabilità per migliorare le competenze di base più richieste dalle aziende. I lavori – guidati da Federico Ghillani (segreteria provinciale Cisl) -sono stati introdotti da Orietta Ruccolo, segretaria dell’Unione sindacale regionale Cisl.

“Abbiamo sentito la necessità di rivolgere un’attenzione particolare a chi non ha un lavoro o l’ha perso -ha affermato – perché la missione del sindacato è quella di accompagnare le persone attraverso il lavoro, volgendo lo sguardo soprattutto a chi non è occupato”. Andrea Lasagni, docente del nostro Ateneo, ha sottolineato il valore della formazione e l’importanza di “comprendere quello che accade nel mercato del lavoro, soprattutto in chiave futura”. Giampaolo Dallara, presidente della Dallara Automobili, ha ribadito l’importanza di unire le forze di tutti gli attori per garantire il lavoro.

“Il lavoro – ha sottolineato – è fondamentale per la dignità della persona”. Per vincere questa sfida è necessaria una vera e propria rivoluzione. “Serve l’impegno di tutti – ha proseguito – per aiutare i giovani e fare in modo che entri preparati nel mercato del lavoro”. Fondamentale investire sulla formazione. “Questa generazione – ha osservato – ha il privilegio e la necessità di dover imparare sempre. La formazione continua è ormai un bisogno assoluto”. Norina Vincenzi, dello Ial (Innovazione apprendimento lavoro), ha invitato i giovani ad essere curiosi. “La curiosità è l’anima di un lavoratore – ha dichiarato – Bisogna mettersi sempre in discussione e non accontentarsi mai”. Maria Diletta Buti (sportello lavoro Cisl), si è soffermata sulla difficile sfida quotidiana di “creare un incontro tra domanda e offerta”. Durante l’incontro sono stati proiettati brevi video testimonianze di giovani del territorio e rappresentanti di associazioni di categoria.