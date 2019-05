Sentenza Cassazione riconoscimento dei bambini di coppie omosessuali, Pezzuto: “Pizzarotti ha forzato”

In questi mesi ho sempre cercato di tenere un profilo politico “basso” sulla vicenda del riconoscimento di bambini all’interno di coppie omosessuali annunciato dal Sindaco in Dicembre, perché ho grande rispetto di situazioni complesse che entrano nell’ambito familiare e che toccano la tutela dei diritti dei minori.

Ho sempre affermato che quello fatto da Pizzarotti era un atto forzato, contra legem, privo di una adeguata istruttoria e che non aiutava affatto, anzi, che rischiava di creare confusione, contenziosi e nessun nuovo diritto per nessuno.

Nelle settimane seguenti avevo interrogato la Giunta per conoscere meglio la questione e il punto di vista amministrativo da cui il Sindaco fosse partito per adottare questo atto. Mi è stato risposto che “non è stato chiesto nessun parere legale in quanto la giurisprudenza ha dato un orientamento chiaro al riguardo dei riconoscimenti dei figli da parte di coppie omosessuali”.



Il tutto con il corredo della citazione di alcune Sentenze, tutte di Primo Grado. Una sorta di atto dovuto, a parere dell’Amministrazione.

Oggi una Sentenza della Corte di Cassazione (ben più significativa, evidentemente, di quelle di Primo Grado) sancisce quello che avevo scritto e che peraltro era già stato affermato dalla Procura di Parma in un procedimento similare; che non sono consentite questo tipo di iscrizioni nei Registri di Stato Civile.

A questo punto mi aspetto che il Sindaco torni sui suoi passi, annulli gli atti e non esponga il Comune di Parma a cause e potenziali danni. Ma soprattutto chieda scusa alla città per aver fatto un atto illegittimo, ma soprattutto a quelle persone a cui aveva il dovere di spiegare che quello che chiedevano non è consentito dalla Legge e che oggi rischiano di ritrovarsi anche esse all’interno di contenziosi.

Il Sindaco faccia il Sindaco ed applichi le Leggi vigenti, se vuole modificarle o legiferare cambi definitivamente mestiere e si proponga al Parlamento.

Fabrizio Pezzuto (Parma Unita – Centristi)