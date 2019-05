La vicepresidente della Camera Spadoni (M5S) a Colorno per sostenere Guernelli: “Pazzesco conflitto di interessi di Manfrini”

Questa mattina la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni (M5S) è venuta a Colorno per sostenere il candidato sindaco a 5 stelle Simone Guernelli.

La Spadoni ha incontrato i cittadini in piazza e i commercianti in alcuni negozi del centro di Colorno.

E’ intervenuta anche sul caso Manfrini (leggi), dichiarando: “Sono a Colorno, dove succede una cosa pazzesca. Il candidato sindaco Manfrini della lista civica sostenuta dal #PD sembra essere in conflitto di interessi per essere stato assessore e aver lavorato come geometra nel suo studio privato. Il suo studio ha depositato infatti oltre 50 pratiche nel comune dove appunto lui è assessore con delega ai lavori pubblici.

L’ ANAC nel 2016 ha confermato che un assessore deve astenersi dall’attività professionale all’interno del comune interessato e che è “sufficiente constatare che la mancata sottoscrizione o partecipazione diretta dell’assessore alla pratica edilizia presentata presso l’ufficio tecnico, poiché curata dagli altri associati allo studio, non solleva il medesimo da quella personale responsabilità politica e deontologica cui deve essere sempre improntato il proprio comportamento”.

GUARDA IL VIDEO DELLA SPADONI E GUERNELLI!