Alinovi aderisce al Manifesto della Pontremolese di Legambiente

“Il 1°Giugno sarò a Pontremoli in rappresentanza del Comune di Parma.

Sono tra i primi firmatari del Manifesto della Pontemolese, promosso da Legambiente Emilia Romagna, perché credo fermamente che la realizzazione del potenziamento di questa infrastruttura ferroviaria sia fondamentale per i nostri territori, sia per la logistica delle merci, da e per i porti del Mediterraneo, sia per il turismo croceristico, che per il miglioramento dello spostamento dai centri urbani alle aree interne dell’Appennino, elemento fondamentale per evitarne lo spopolamento.” Lo dichiara l’assessore del Comune di Parma Michele Alinovi.

“Dobbiamo pretendere che il Governo rimetta le risorse economiche che erano già nel bilancio dello Stato nel 2018 e che sono state spostate ad oltre il 2030, altrimenti ci sorge il dubbio che qualcuno voglia tagliarci fuori dalla logistica internazionale dei grandi porti del Mediterraneo, perché mentre sulla Pontremolese si dorme, sul Terzo valico Genova Torino i lavori continuano senza sosta… “