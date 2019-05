Il 47enne Vincenzo Linzalata, guardia giurata in servizio, ha perso la vita nella notte intorno alle ore 2 in un incidente sulla strada Asolana in località Sacchetta uscendo dalla carreggiata e andando a urtare contro un muretto.

La sbandata potrebbe essere stata causata dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

L’uomo è morto sul colpo. Inutili i soccorsi.