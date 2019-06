Pontremolese, Gambarini (Forza Italia): “Servono i fatti”

“La ferrovia Pontremolese è una delle più importanti infrastrutture del nostro Paese ed è fondamentale per il nostro territorio, dato che ci collega al porto di La Spezia. Purtroppo la Pontremolese è anche una delle infrastrutture dimenticate dal precedente Governo Pd e dall’attuale ministro alle Infrastrutture Toninelli. La manifestazione organizzata oggi a Pontremoli ci trova d’accordo negli obiettivi ma servono al più presto i fatti”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, commissario provinciale di Forza Italia. “Le promesse a cui ci ha abituato il presidente Bonaccini non bastano più – prosegue – . Su questo tema ci siamo confrontati anche con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che ci ha assicurato il suo impegno e ci auguriamo che Liguria, Emilia e Toscana possano lavorare insieme per ottenere finalmente i fondi per il raddoppio della ferrovia. Nello stesso tempo riteniamo fondamentale anche che si completi la tratta autostradale Tirreno Brennero, che non può rimanere una cattedrale nel deserto. Riteniamo queste infrastrutture fondamentali per il nostro territorio e ci impegneremo al massimo per contribuire a sbloccarle e realizzarle”.