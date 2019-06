Perquisita abitazione per spaccio: un arresto e due denunce

Continua l’attività di contrasto allo “spaccio di strada” da parte della Polizia di Stato. Uno spacciatore nigeriano è stato arrestato e altri due connazionali denunciati.

Nell’abitazione rinvenuta sostanza stupefacente, parte della quale, già confezionata e pronta per la cessione.

Un continuo e ininterrotto via vai nella zona, da questa segnalazione dei residenti e degli avventori del “Pilastrello Village” nella frazione di Pilastrello a Parma sono partiti i servizi di osservazione effettuati dal personale della Squadra Mobile, che hanno consentito di individuare ed identificare alcuni dei soggetti alcuni già noti per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti in uno stabile adibito ad uffici commerciali.

Sulla scorta di questi riscontri, nella mattinata di ieri, gli uomini della Sezione Antidroga, hanno proceduto alla perquisizione presso la predetta abitazione dove, al momento dell’accesso, sono stati rintracciati 3 cittadini nigeriani nessuno dei quali residenti a Parma, identificati in OKODOGBE Jeffrey classe ’93 , e EFOSA Eric classe ‘98 e IGENE Thompson classe ’90.

Nel corso dell’attività al fine di eludere il controllo di identificazione OKODOGBE Jeffrey, si dava ad una precipitosa fuga nelle laterali dell’area commerciale e successivamente in via Montepelato ove veniva raggiunto dagli operatori che con non poca faticava lo bloccavano. Successivamente si portavano nell’immobile occupato da altri connazionali e rinvenivano all’interno della camera di OKODOGBE Jeffrey e dal connazionale EFOSA Eric 06 sacchetti di colore nero con all’interno 17,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo Marijuana.



In un’altra stanza occupata da IGENE Thompson venivano sequestrati 8 involucri in cellophane contenenti Cocaina del pesocomplessivo di grammi 13,5 e un bilancino di precisione.

OKODOGBE Jeffrey classe ‘93, veniva indagato in stato di libertà per il reato di resistenza a P.U. e per Detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con EFOSA Eric classe ’98.

Entrambi i cittadini Nigeriani hanno presentato ricorsi contro il rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato politico.

IGENE Thompson classe ‘90, veniva tratto in arresto per il possesso di sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio e, su disposizione del PM di Turno dr.ssa PODDA Emanuela, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza di Borgo della Posta in attesa del giudizio direttissimo che si celebrerà nella mattinata di oggi. IGENE Thompson risulta avere una pratica in corso per il permesso di soggiorno da Reggio Emilia.

Accertamenti sono in corso sull’immobile occupato dai cittadini Nigeriani e sulla proprietà dello stesso.