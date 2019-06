Parma Music Park a Torrile: a giugno Madman, Cannibal Corpse, Capo Plaza, Pinguini Tattici Nucleari, I Hate My Village, Groundation e Viva Woodstock

Dopo la recente inaugurazione, entra nel vivo la programmazione del Parma Musica Park, presso la Villa del Fulcino di San Polo di Torrile. A giugno si susseguiranno le date di Cannibal Corpse, Groundation, Capo Plaza, MadMan, Pinguini Tattici Nucleari e I Hate My Village – che recuperano la data rimandata per pioggia – più il festival a tema dedicato a Woodstock e la Fiera del Mistero. I biglietti sono tutti in prevendita sul circuito Ticket One, online e nei punti vendita.

Spiccano i rapper MadMan + Massimo Pericolo, in concerto venerdì 14 giugno. Madman, classe ’88, nato nell’ambiente underground, in passato ha conquistato il disco d’oro dopo solo due mesi dall’uscita dell’album “Kepler”, fatto con Gemitaiz. Ad aprile è partito con il nuovo tour “MM VOL. 3 TOUR”. Ingresso a 25,3 euro compresa la prevendita.

Sul fronte peace and love, sabato 15 festival dedicato a Woodstock e alle sue sonorità, nel cinquantesimo anniversario dell’evento musicale più importante di sempre, e a seguire, lunedì 17, concerto degli americani Groundation – che tornano in Italia per presentare il loro ultimo lavoro “The Next Generation”. Early ticket a 10 euro più prevendita, ancora per poco tempo.

Canzone d’autore, rap, pop, rock, indie, reggae, metal. Ce n’è per tutti i gusti nel programma del Parma Music Park. Per restare sull’ultimo citato, il metal, la parte del leone spetta ai Cannibal Corpse, formazione storica del genere in concerto a San Polo di Torrile martedì 25 giugno con il tour di “Red Before Black”, apertura dei Sadlist. Ingresso 34,5 euro compresa la prevendita.

Giovedì 27 giugno si recupera la data de I Hate My Village rimandata per pioggia. Uno dei gruppi rivelazione del 2019, che nasce dall’incontro tra Fabio Rondanini alla batteria (Calibro 35, Afterhours) e Adriano Viterbini alla chitarra (Bud Spencer Blues Explosion e molti altri), accomunati dalla passione per la musica africana e dall’esigenza di dare voce alla loro ricerca del “groove perfetto”. Ingresso gratuito.

Capo Plaza suonerà dal vivo venerdì 28 giugno con “20”, il suo primo album, pubblicato nel 2018 e insignito con due dischi di platino: un bel traguardo per il giovane rapper salernitano reduce anche da un tour europeo – cosa non particolarmente comune per un artista italiano – che si è concluso con un sold out all’Alcatraz di Milano. Ingresso 23 euro più diritti di prevendita.

Sabato 29 giugno i Pinguini Tattici Nucleari, con il nuovo disco uscito a marzo “Fuori dall’Hype”. Giovanissimi, con oltre 20 milioni di streaming e più di 7 milioni di visualizzazioni su Youtube, Pinguini Tattici Nucleari sono una delle band più interessanti di questi ultimi anni. L’album è anticipato – tra gli altri – dal singolo Verdura, che ha superato il milione di ascolti su Spotify in poco più di un mese. Ingresso 20,7 euro compreso di prevendita.

L’ultimo appuntamento del mese, domenica 30, sarà con la Fiera del Mistero, evento dedicato all’esoterismo e alla magia, per la prima volta nel parmense. Ingresso 7 euro più diritti di prevendita.