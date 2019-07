Parma in Centro: “L’agonia del centro storico in P.le della Pace”

Dopo anni di agonia forse termineranno i lavori di piazzale della Pace, seppur in forte ritardo.

Nell’ultimo mese in fretta e furia è comparso nel piazzale un manto erboso (non un vero prato) quasi come un contentino alla città… e per tagliare a breve un ulteriore nastro da parte dell’Amministrazione Comunale.

Mentre i residenti prendevano e, continuano a prendere, multe per scaricare la spesa o caricare valigie, c’era chi autorizzava l’utilizzo di piazzale della Pace per street food e bancarelle.

Dopo aver pagato un progetto milionario questa Giunta Comunale non ha utilizzato nessun mezzo per tutelarlo.

L’impianto di irrigazione è stato definitivamente danneggiato dall’uso improprio del piazzale concesso per manifestazioni di bassa ristorazione che potevano essere portate nei parchi periferici.

Il centro ha bisogno di frequentazioni di qualità più che quantità.

Non ci servono ragazzi che bevono, fumano…e sporcano, ma persone che possano apprezzare le bellezze artistiche e architettoniche e spendano nei negozi….

Anche le politiche giovanili vanno pianificate ed educate, facendo rispettare la città e chi ci vive, dando agli stessi spazi dedicati anche per la vita notturna!

Comitato Parma in Centro