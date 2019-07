Cavandoli (Lega), da governo ok a odg su benefici per defibrillatori

“Esprimo soddisfazione per l’accoglimento del mio ordine del giorno al Testo Unificato sull’uso dei defibrillatori automatici e semiautomatici in ambiente extraospedaliero. Il Governo si è impegnato a favorire la diffusione di questi strumenti preziosissimi nei centri commerciali, nei condomini, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, valutando la previsione di crediti di imposta, incentivi, sgravi e altre forme di agevolazioni fiscali per persone fisiche ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società che ne finanziano l’acquisto e l’installazione”. Così la deputata della Lega Laura Cavandoli, segretario della Commissione Finanze di Montecitorio e prima firmataria dell’odg accolto.