Flash mob di FdI davanti alle aziende in crisi, anche a Parma

Martedì 6 agosto p.v. in contemporanea su tutto il territorio nazionale Fratelli d’Italia svolgerà una serie di manifestazioni – flash mob – davanti ai siti produttivi di aziende in crisi.

Alla manifestazione di Roma che si svolgerà davanti al Ministero di Luigi Di Maio alle 11 parteciperà Giorgia Meloni.

Anche a Parma FDI si mobilita ed effettuerà un presidio presso una delle aziende , la Mercatone Uno, per le quali è stato istituito un “tavolo di crisi” nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico. In Italia ne esistono quasi duecento, con quasi trecentomila lavoratori a rischio, quasi seicentomila nell’indotto. È questo il cuore della crisi industriale che il Ministero non riesce a gestire.

Sono 82 le imprese coinvolte, per le quali si è riunito almeno una volta il tavolo durante la gestione Di Maio, senza mai trovare una soluzione industriale. Il Ministero tutt’al più predispone la proroga della “cassa integrazione” in attesa di “accompagnare” i lavoratori verso il “reddito di cittadinanza”.

In realtà, come detto, i “tavoli” sono ormai quasi duecento, la maggior parte mai riuniti dal Ministero. Le aziende sono medio grandi e di rilevanza nazionale.

Il presidio di FDI Parma sul tema “La crisi non va in vacanza”,alla presenza del presidente provle Massimo De Matteis e di altri dirigenti e consiglieri comunali del partito, si effettuerà dinanzi all’ex Mercatone Uno (ora Globo) in Parma alla Via Mantova martedì 6 agosto dalle ore 1030.

La sede periferica già Mercatone Uno presenta la criticità di 13 lavoratori già in cassa integrazione e oltre 40 a rischio (assunti senza garanzie dalla azienda subentrante).