Parma 2020: la cultura dell’ospitalità e del benessere

Tutela per la salute degli ospiti e condivisione di modalità e strumenti di controllo con l’obiettivo di diventare anche capitale dell’ospitalità e del benessere in vista di Parma2020.

Questi i punti chiave dell’incontro che si è svolto nei giorni scorsi presso le Sale Riunioni Ascom, organizzato da Federalberghi Parma, aderente ad Ascom, e dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’Ausl Parma con il patrocinio del Comune di Parma.

“L’incontro di oggi è la dimostrazione di quanto il nostro settore alberghiero voglia farsi trovare pronto all’importante appuntamento di Parma 2020, perché accoglienza turistica vuol dire anche impegno per la salute del proprio cliente” – afferma Emio Incerti, Presidente di Federalberghi Parma. “Sicurezza e igiene sono oggi infatti tematiche sempre più sentite dalla clientela che pone anche questo tipo di attenzione quando ricerca destinazioni e strutture ricettive. Anche in questo senso, grazie alla formazione e all’aggiornamento costanti, le strutture ricettive del nostro territorio si sono sempre distinte nella capacità di accogliere i turisti durante i grandi eventi mantenendo uno standard imprenditoriale nei servizi al cliente che molto spesso non si ritrova in altre tipologie ricettive contraddistinte da improvvisazione e scarsa professionalità.”

“Oggi vogliamo condividere con il settore alberghiero tutti gli strumenti che il Servizio Sanitario, ed in particolare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ Azienda AUSL di Parma, attraverso la prevenzione e il controllo, verifica all’interno delle strutture ricettive per un corretto rispetto delle normative in materia di sicurezza che, è evidente, non possono prescindere dalla tutela per la salute del cliente” – sottolinea Patrizia Pico, Medico Dirigente Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ausl Parma. “In quest’ottica l’invito è quello di prestare attenzione a molteplici aspetti che vanno dalla struttura alberghiera, agli impianti, fino alle diverse tipologie di servizi alla persona. Ciò è possibile anche attraverso incontri di approfondimento come questo che concorrono a diffondere quella cultura d’impresa fondamentale per continuare ad incrementare il livello di qualità e servizio.”