Udinese-Parma 1-3. D’Aversa: “Bravi a ribaltarla”

Udinese-Parma 1-3

Marcatori: 17′ pt Lasagna, 42′ pt Gervinho, 14′ st Gagliolo, 30′ st Inglese.

UDINESE CALCIO: Musso, Samir, Ekong, Jajalo, De Paul, Sema, Lasagna (cap.), Larsen (33′ st Teodorczyk), Nestorovski (25′ st Pussetto), Mandragora (10′ st Fofana), Becao.

A disposizione: Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Walace, Nuytinck, Malle, Barak, De Maio.

All.: Tudor.

PARMA CALCIO 1913: Sepe, Iacoponi, Grassi (19′ st Kucka), Inglese (36′ st Cornelius), Hernani Jr, Laurini (25′ st Pezzella), Barillà, B. Alves (cap.), Gervinho, Gagliolo, Kulusevski.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Karamoh, Brugman, Scozzarella, Siligardi, Rigoni, Sprocati.

All.: D’Aversa

Arbitro: Sig. Marco Piccinini di Forlì. Assistenti: Sigg. Salvatore Longo di Paola e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. IV Uomo: Sig. Riccardo Ros di Pordenone. V.A.R: Sig. Luigi Nasca di Bari. A.V.A.R.: Sig. Filippo Valeriani di Ravenna.

Note – Calci d’angolo: 8-1. Ammoniti: Grassi (P), Barillà (P), Hernani (P), Teodorczyk (U). Recupero: 2’pt, 5’st. Spettatori 20.410 (13.804 abbonati, 200 ospiti) per un incasso di 56.038 Euro.

Al termine dell’incontro finito 1-3 contro l’Udinese, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Friuli-Dacia Arena.

Ecco le sue parole:

“Sulle difficoltà del primo tempo, abbiamo concesso gol su contropiede ad un attaccante bravo ad attaccare la profondità. Sotto l’aspetto del controllo della gara i ragazzi sono stati bravi a restare in equilibrio nonostante fossimo andati in svantaggio, nella ripresa abbiamo ribaltato il risultato con Sepe decisivo in qualche circostanza”.

“L’asticella oltre la salvezza? La nostra asticella deve essere quella di affrontare ogni gara con lo stesso spirito, abbiamo fatto un’ottima gara contro la Juventus ma dobbiamo lo stesso rispetto anche a squadre come l’Udinese: se pensiamo di andare in campo pensando di avere in questo secondo caso un impegno più semplice, possiamo andare in difficoltà. Proseguiamo sperando di non avere gli infortuni dello scorso anno, come avvenuto con Grassi che ha dimostrato ad esempio anche stasera di essere un giocatore importante. La società ha lavorato su qualità e quantità della rosa, dobbiamo essere bravi a lavorare sia quando i9l risultato è positivo che quando è negativo, dobbiamo restare con i piedi per terra, lavoriamo sempre con il giusto equilibrio”.

“Hernani il play può farlo benissimo, nella scelta di stasera ha dipeso il fatto di giocare contro una squadra fisica, ho messo Grassi ragionando sul turnover con Kucka; ogni tanto esce il brasiliano che è in lui ma credo che stasera abbia fatto bene il ruolo di Brugman”.

“Loro hanno giocato con il 3-5-2 in fase difensiva e due mediani sui trequarti in costruzione, volevamo mandarli lateralmente, siamo stati molto bravi a indirizzarli: sotto l’aspetto difensivo ci siamo ben comportati. Kulusevski è un giocatore importante, Gagliolo riesce a fare molto grazie alla sua caparbietà sia in zona assist che gol”.