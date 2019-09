Pizzarotti: “Sono critico e scettico col Governo Conte Bis, ma gli auguro buon lavoro”

“E’ nato il governo Conte bis. Chi mi conosce sa che di questa operazione sono stato critico sin dall’inizio, non l’ho mai nascosto perché non bisogna temere di dire quello che si pensa. Sin dal primo giorno di trattative ho avanzato delle problematiche oggettive che, prima o poi, sorgeranno: è un governo formato da due partiti distanti anni luce su tematiche reali come Tav, Tap, Ilva, decreti sicurezza, quota 100, politiche europee, reddito di cittadinanza e lavoro (eccetera), verso le quali hanno l’obbligo di trovare una convergenza.” Lo scrive il sindaco Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.

“Sarà difficile, ma è il loro compito.

Sono stato critico (e scettico) perché rappresentano mondi valoriali diversi, in un periodo in cui dobbiamo essere radicali nei principi e concreti nelle azioni di governo: il partito di Di Maio è quello dei gilet gialli, dell’impeachment al presidente Mattarella, dell’alleanza con Farage e dell’uscita dall’Euro (guardate il disastro che sta combinando oggi il premier Johnson), dei due decreti sicurezza e di politiche che per 14 mesi sono state condivise con il principale partito della destra sovranista europea. Questo non si cancella dall’oggi al domani con un colpo di spugna. Rimane lì, fisso nella memoria di ognuno.

Ma al tempo stesso chi mi conosce sa che, per me, un conto sono le idee politiche, un altro lo è il rispetto istituzionale: non l’ho mai fatto venire meno verso nessuno. L’Italia ha un governo: lo si rispetta e ci si dialoga, e per il bene del Paese si auspica duri il più a lungo possibile.

I miei valori sono e rimarranno distanti dai populisti e dai sovranisti, e sarò pronto alla critica anche forte sul mandato dei ministri (su cui ho ben più di un dubbio, ma ne parleremo) e del governo, ma non rinuncio al rispetto istituzionale, a “causa” del quale sono stato bersagliato e additato come traditore nelle occasioni in cui, da sindaco, ho dialogato col Partito Democratico (oggi il partito di Di Maio ci fa un governo: il tempo è galantuomo).

Perciò, un augurio di buon lavoro al governo Conte.”