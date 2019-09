Sabato sera lo spettacolo della Fontane Danzanti nel giardino della Reggia di Colorno

“Ci siamo! Questa sera, sabato 7 settembre, va in scena alle ore 22.30 nel giardino storico della Reggia di Colorno lo spettacolo di acqua, fuoco e musica delle “Fontane Danzanti”. Lo scrive il sindaco di Colorno Christian Stocchi sulla sua pagina Facebook.

“E’ una novità per Colorno, già proposto dalla Reggia di Caserta.

E’ uno spettacolo “botti-free”, che rispetta i nostri animali che sappiano vengano letteralmente terrorizzati (a volte anche portati alla morte) dai botti e fuochi d’artificio. Perchè questa serata deve essere di divertimento per tutti, per quelli a due gambe, a quattro zampe, a due zampe e due ali.

Dopo la prevendita allo IAT tuttora in corso fino alle 18, la vendita dei biglietti continua anche in serata, prima dello spettacolo, dalle 20 fino alle 22 sotto il Municipio; consiglio di munirsi con anticipo del biglietto (pezzo simbolico a 1 euro) perché all’esaurirsi dei posti disponibili, per motivi di sicurezza, non sarà consentito alcun accesso.”