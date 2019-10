Raffaele e Elvis dedicano una poesia a ParmaGaily, la rubrica lgbt di ParmaDaily

Raffaele e Elvis sono stati la prima coppia di parmigiani a registrarsi in Comune per l’applicazione della legge Cirinnà sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Curano la rubrica ParmaGaily sulle tematiche LGBT (Lesbo, Gay, Bisex, Trans) e hanno voluto dedicare a ParmaDaily una loro poesia (vai alla rubrica) che pubblichiamo di seguito.

Che dire… siamo senza parole…

Vi vogliamo bene.

La Redazione

Sfoglia anche tu ogni giorno Parmadaily/

dalle pagine di politica fino a quelle di Parmagaily/

Vai ed informati negli spazi dedicati al volontariato o all’University/

oppure aggiornati sulle news di musica ed economy/

troverai anche tanti servizi utili/

e note di costume e cose più futili/

Visita le sezioni sulla nostra città /

o quelle che riguardano l’intera società /

c’è tanto spazio per la nostra bella provincia/

dai paesi sul Po fino a quelli dove il Taro comincia/

Siamo un giornale express e very short/

da noi molta cultura e tantissimo sport/

abbiamo tante ed interessanti rubriche/

dove riversiamo il nostro impegno e le nostre fatiche/

Da noi troverai le notizie in tempo reale/

senza bisogno di comprare il giornale /

una redazione sempre pronta e documentata /

per una platea sempre più esigente ed informata/

Il nostro quotidiano non e’ mai border line/

e perciò sono molto visitate le nostre pagine on line/

Il direttore da sempre e’ il poliedrico Andrea Marsiletti/

che confeziona articoli a dir poco perfetti/

con lui una dinamica e operosa redazione/

che ha come mission la più equilibrata informazione/

Siamo dal 2007 a disposizione dei lettori tutto il giorno/

e ci troverai sempre nella nostra sede di Via Colorno/

Torna più spesso a sfogliare il nostro quotidiano/

se vuoi conoscere sempre di più il territorio parmigiano

Raffaele ed Elvis





(nelle foto: il matrimonio di Elvis e Raffaele; il direttore Andrea Marsiletti con Valeria, presidente dell’associazione lgtb Ottavo Colore di Parma)