Gruppo PD: “Siamo solidali con i lavoratori del Centro Diurno XXV Aprile. Incomprensibile silenzio dell’Amministrazione”

Siamo solidali con i lavoratori del Centro Diurno XXV Aprile che esprimono la loro preoccupazione per l’assenza del nuovo Bando da parte dell’assessorato alle politiche sociali che dovrà indicare le linee di progetto e i numeri di lavoratori assunti per i prossimi due anni nel nuovo “Spazio collettivo per anziani” previsto dall’amministrazione comunale.

Tale cambiamento (interruzione del servizio C. Diurno al 31 dicembre 2019 annunciato nella primavera scorsa e ratificato in piena estate con comunicazione alla cooperativa), coinvolge in realtà tutto il sistema di servizi sociosanitari che interessavano sia il Centro diurno che le persone accolte nei numerosi alloggi per anziani presenti nello stabile (queste saranno trasferite per la necessità di ristrutturare l’edificio).

Si apprende che il nuovo bando non sarà di tipo sociosanitario ma, a dire dell’assessora Rossi, comprenderà figure analoghe a quelle tuttora in servizio, anche se si annuncia un minore numero di profili (profili OO.SS). Quindi i numeri preoccupano.

Le parti hanno già dato luogo ad una trattativa esitata in un verbale di mancato accordo in attesa dell’uscita del bando di gara da parte del comune, di cui, quindi, ancora non si conoscono i numeri e le clausole sociali.

Ci sembra incomprensibile l’atteggiamento silente dell’amministrazione di fronte a 30 lavoratori che ancora non conoscono il loro destino. Una contraddizione rispetto a tanti proclami di solidarietà e sostegno che il Sindaco e gli assessori hanno portato in altre situazioni di vertenze sindacali con licenziamenti. Il rischio di una possibile diminuzione del numero di lavoratori è evidentemente reale, con relativo pericolo di licenziamento se non per questi lavoratori per altri lavoratori a tempo determinato. Ci auguriamo che questa vicenda si chiarisca il prima possibile (soprattutto che non si arrivi a nessun licenziamento), anche perché un’ operazione così complessa come sembra quella stia avvenendo sull’intero sistema del “XXV Aprile” ha bisogno di una corretta preparazione e attuazione nel rispetto di utenti e lavoratori.

Il gruppo consiliare Partito Democratico del Comune di Parma