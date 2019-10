Dazi, Borgonzoni (Lega) firma la risoluzione al Senato: “Un fondo UE per tutelare il Parmigiano Reggiano e il Grana”

“Compensazioni europee ai dazi USA per i produttori del Made in Italy, soprattutto Parmigiano Reggiano e Grana Padano, i prodotti più colpiti, azione diplomatica per cancellare la morsa sui nostri prodotti, protezione dei marchi Dop e Igp” (LEGGI). Sono questi gli impegni al Governo che la senatrice Lucia Borgonzoni, candidata presidente della Regione Emilia Romagna, ha sollecitato al Senato firmando una risoluzione che impegna il premier Conte, al prossimo Consiglio Europeo, ad attivarsi per la protezione del Made In Italy, e soprattutto delle eccellenze emiliano romagnole, dai dazi USA. “I nostri produttori di Parmigiano Reggiano e Grana Padano non possono pagare per colpe non loro nè essere penalizzati dall’appartenenza a un’Ue oggi chiamata a rispondere di aiuti di stato per la vicenda Airbus, i cui principali azionisti sono Francia e Germania. Vigileremo affinché regione e governo mantengano gli impegni che gli abbiamo affidato e affinché le nostre produzioni non siano toccate dalle insidie commerciali internazionali”.