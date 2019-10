Fritelli è il nuovo segretario provinciale del Pd: “Adesso al lavoro per Bonaccini”. Cesari: “Filippo è una persona capace”

“Da ieri sera con 51 voti favorevoli, 10 contrari, 3 schede bianche e 1 nulla sono stato eletto dall’assemblea nuovo segretario provinciale del Pd col mandato di lavorare per le elezioni regionali dell’Emilia – Romagna del prossimo 26 gennaio. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questo percorso, nelle prossime ore saremo tutti in campo per Stefano Bonaccini e per il governo della nostra Regione” dichiara Filippo Fritelli, sindaco di Salsomaggiore.

“In bocca al lupo al collega e amico Filippo Fritelli per il nuovo incarico da Segretario Provinciale del Partito Democratico! Persona capace!” scrive Nicola Cesari, segretario provinciale uscente che ha aderito a Italia Viva. “Avremo presto modo di ribadire assieme l’importanza che una regione come l’Emilia Romagna sia amministrata da persone che non solo la conoscono perché l’hanno vissuta, ma sanno anche con quali regioni confina e soprattutto che l’hanno già molto bene amministrata. Perché come per un sindaco, anche un presidente di regione deve sapere dove sta di casa e non farsi dire le cose da un ventriloquo…”