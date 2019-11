Pd su Salvini a Parma: “Tranquilli amici di Parma, dobbiamo sopportarlo solo pochi mesi”

Per Salvini l’Emilia Romagna è soltanto un gioco, dura fino a Gennaio e serve soltanto per i suoi fini nazionali.

Per questo si permette di offendere i suoi cittadini, dandogli dei raccomandati, ed ignorando il fatto che se questa regione è grande è merito del lavoro e della fatica dei suoi cittadini: gente laboriosa ed onesta.

Del resto Salvini non conosce il territorio e non sa di cosa parla e la sua candidata è relegata a mera comparsa senza diritto di parola, se non il tempo necessario a commettere qualche gaffe.

Quando non si hanno idee, programmi e conoscenza ma soltanto molto tempo libero il gioco è facile: basta fare un calderone unico e buttare tutto dentro.

Tranquilli amici di Parma e dell’Emilia Romagna, basta sopportare un paio di mesi e poi possiamo dirgli tutti insieme che non ci facciamo prendere in giro da quelli come lui.

Filippo Fritelli – segretario provinciale Pd Parma

Michele Vanolli – segretario cittadino Pd Parma