Ma delle donne davvero non si sa niente?

Capita che siano le donne stesse le prime a ignorare battaglie e conquiste degli ultimi cinquant’anni. Quanto conta imparare identità e storia delle donne per affrontare pregiudizi e violenze? Per educare alle donne, per celebrare la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza di genere l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Parma propone un appuntamento imperdibile: Natalia Aspesi incontra Enrico Galiano. La regina delle croniste e il professore di periferia. Entrambi incominciano dalle parole. Natalia Aspesi ha dedicato anni ad ascoltare le donne, a leggere le loro lettere, ad inseguirne le storie. Enrico Galiano educa e scrive gli adolescenti di oggi. Tra manuale e memoriale un mappamondo. Generazioni e modi di comunicare. Con una brillante intelligenza baciata dal dono della leggerezza lei, con la dolcezza che urla verità lui condurranno un appuntamento sul destino delle donne. Che non è quello di fare figli, ma vivere.