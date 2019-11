P.E.R. approva modalità e linee di confronto con i candidati presidenti alla Regione Emilia Romagna

Ieri, mercoledì 13 novembre, si è riunito il coordinamento dei referenti provinciali della rete civica di Progetto Emilia Romagna. Come già espresso pubblicamente nel Comunicato Stampa del 7 novembre, il gruppo ha riconfermato congiuntamente le modalità e la disponibilità con le quali dovranno avvenire il confronto con i Candidati.

Il fine è quello di rispettare chi ha già espresso sulla stampa la volontà e l’interesse a confrontarsi con noi, nonché comportarsi con trasparenza nei confronti di tutti allo scopo di tutelare e valorizzare la nostra identità di rete civica regionale.

Visto ormai l’imminente campagna elettorale, per ragioni funzionali e organizzative, il gruppo ha deciso entro e non oltre sabato 17 novembre, di incontrare i Candidati che pubblicamente sulla stampa richiederanno di confrontarsi con PER.

In conclusione, il Cordinamento ha approvato i due temi per noi fondamentali che dovranno essere discussi:

1) elaborazione del programma elettorale attraverso un confronto che parta da una nuova modalità di affrontare i temi ascoltando e operando attivamente con i territori e sfoci nella capacità di elaborare proposte guidate da una innovativa volontà di realizzare un cambiamento positivo nella gestione del governo regionale;

2) rispetto della nostra Identità Civica di rete, garantita da quello che dovrà essere un rapporto paritario con il Candidato Presidente nella formulazione strategica della modalità di preparazione e conduzione della campagna elettorale;

Per Il Direttivo Regionale

Il Portavoce Domenica Spinelli

Il Coordinatore regionale Giampaolo Lavagetto