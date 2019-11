November Porc “chiude” a Zibello con lo Strolghino da record, e dà appuntamento a Roccabianca

Domenica 17 novembre, lo Strolghino da record “circonda” Palazzo Pallavicino a ZIBELLO – Alle 15:30, assaggio gratuito per tutti – La maggior kermesse europea dedicata al maiale saluta così la “Capitale” del Culatello – Novità 2019: il “Chiostro dei giocattoli” – Nei ristoranti della Strada del Culatello, “A tavola con November Porc”– A San Secondo, CASA NEBBIA – Prossimo fine settimana, “tappa” a ROCCABIANCA

La “tappa” di NOVEMBER PORC … speriamo ci sia la nebbia!, nella Capitale del Culatello DOP, finisce domenica 17 novembre. Già, perché la maggior rassegna europea dedicata al maiale ha il pregio di toccare quattro località della Bassa parmense nei quattro fine settimana di novembre, mese tradizionalmente legato al maiale e alla sua lavorazione. Ed in ognuno dei piccoli centri, ogni domenica pomeriggio, viene distribuito gratuitamente un maxisalume.

A Zibello, anno dopo anno, i locali maslèn (norcini) realizzano uno Strolghino (Salame di carni ottenute dalla lavorazione e sfilatura del Culatello, che si assapora dopo appena 20 giorni di stagionatura) di lunghezza inimmaginabile. Strolghino che nel 2003 ottenne il Guinness dei Primati e che nel 2018 fu lungo 500 metri. Per poterlo insaccare e far ammirare, viene appoggiato su una serie di tavoloni (sopra nailon igienici) che partono dall’inizio della piazza centrale, superano Palazzo Pallavicino e percorrono una lunga parte della strada, consentendo così di posizionare anche tre o quattro “giri” di Strolghino.

Ovviamente, una volta insaccato (si inizia circa alle ore 12) non si possono attendere i canonici 20 giorni di stagionatura per assaggiarlo, così, questo Strolghino, alle ore 15:30, viene tagliato in pezzi, che vengono fritti e distribuiti in maniera da poter essere degustato tranquillamente.

E se questo è il momento più coinvolgente della giornata, il programma di NOVEMBER PORC a Zibello, domenica 17 novembre, è intenso e assai piacevole.

Dalle ore 9, riapre il mercato agroalimentare che anima il cuore dell’antico borgo rinascimentale. Al Mercato c’è anche lo store ufficiale di November Porc con l’abbigliamento e i gadget, fra cui la chiavetta usb (novità 2019), realizzata per i 18 anni di Pigly, la mascotte della manifestazione, assieme agli adesivi e alle spille targate 2019.

A pranzo -ore 12- apre lo stand gastronomico centrale del Palaporc, collocato nella centralissima tensostruttura riscaldata, dove tante signore e molti volontari si adoperano per predisporre gustosi “assaggi” delle migliori ricette tradizionali della Bassa. Ovviamente, non mancherà il classico piatto di Culatello di Zibello DOP.

Durante tutta la giornata, fino a sera, i visitatori potranno godersi esibizioni e spettacoli di artisti di Strada e giochi per bambini. Fra gli intrattenimenti, va segnalato il “Tiro al Salame”, gioco ufficiale della kermesse, curato dal Circolo Cultori ed Estimatori del Suino, che devolverà il ricavato in beneficenza.

Da sottolineare che per l’occasione è stato organizzato un raduno di camperisti, non solo, ma si sono riservati anche appositi parcheggi in via Caduti di Nassyria (davanti alla Caserma dei Carabinieri), in p.le Lelio Guidotti, in via Avalli (zona campo sportivo) e nella Zona Artigianale.

Alle ore 9 aprirà la novità della tappa di Zibello, il “CHIOSTRO dei GIOCATTOLI”, che si tiene nel Chiostro dell’ex Convento dei Padri Domenicani, con una esposizione di giochi e giocattoli vintage, fra cui trenini anni ‘20 e ’40 (tutti funzionanti), macchinine, un Pinocchio d’epoca e varie marionette artigianali (alcune provenienti dalla Francia).

A proposito di giochi, nella Sala Pallavicino, dentro al Comune di Zibello, Parma Bricks, organizza November Bricks, con “opere” in mattoncini, giochi da tavolo Asmodee e un’area gioco ed anche un’area vendita.

Si ricorda che nei ristoranti aderenti alla Strada del Culatello, prosegue “A Tavola con November Porc”, con menù a prezzi concordati. Si consiglia consultare il sito www.novemberporc.com, per prendere visione dei menù e per prenotare (è meglio farlo) in base al gradimento delle singole proposte.

Ultima “tappa” di November Porc a ROCCABIANCA da venerdì 22 a domenica 24 novembre (NB Mostra mercato SOLO sabato e domenica).