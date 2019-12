Presentazione di Parma 2020 a Milano. Pizzarotti: “Quello che faremo dovrà rimanere”. Chiesi: “Il 2020 è solo il punto di partenza” FOTO

C’è il pubblico delle grandi occasioni per la conferenza stampa di presentazione di Parma 2020 Capitale Italiana della Cultura questa mattina a Milano.

Il sindaco Pizzarotti ha richiamato che “il valore culturale in termine di identità di storia di tradizioni di quello che siamo e quello che potremmo essere. Non saranno eventi in quanto tali ma abbiamo puntato alla riqualificazione dell’esistente perché resti per sempre. Dobbiamo tutti, ogni singolo cittadino, essere ambasciatori accendere un faro con orgoglio per vivere non nel passato ma nel futuro”.

Alessandro Chiesi, presidente di “Parma io ci sto” ha sottolineato il “ruolo del pubblico-privato nella scelta di essere al fianco della città e del territorio. Il 2020 non sarà un punto di arrivo ma di partenza, un’opportunità per iniziare un viaggio. Speriamo di poter offrire una città accogliente viva, vivace e a misura d’uomo”.

E’ stato presentato il nuovo logo di Parma 2020.