30 Arazzi in mostra a Punto Arte di Confartigianato

Opere tessili che raccontano di un mondo caleidoscopico legato alla lentezza del lavoro manuale, ma anche zona di frontiera di ricerca fra artigianato e design.

Sono i 30 arazzi esposti a Punto Arte di Confartigianato Imprese Parma, nei locali della sede centrale di Parma (viale Mentana 139/A), che fanno parte della collezione di oltre 200 capolavori dell’associazione culturale Arcadia di Sala Baganza.

Sono lavori straordinari, realizzati con diverse tecniche, di autori provenienti dal nostro territorio, ma non solo anche da Australia, Stati Uniti, Canada, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Argentina, Sud Africa.

Arcadia, legata da vent’anni alla tessitura, presenta artisti che spaziano per tecniche e colori dalla tessitura classica alla Fiber-Art fino alla Land-Art. E la tessitura, a sua volta, è da sempre connessa a “doppio filo” agli esseri umani, dalla preistoria agli egizi passando per il Perù fino al periodo aureo dell’arazzeria in Francia nel 1800; di tela in tela fino alle avanguardie artistiche del Bauhaus che ne rivoluzionano gli schemi con l’uso di materiali inusuali insieme al concetto di tessuto, dando così origine alla Fiber-Art.

Non è un caso che grandi artisti si siano cimentati con queste tecniche e fra loro i principali sono Mirò, Matisse, Braque, Picasso fino a Klee, Depero e Burri.

La mostra è visitabile fino al 31 gennaio.

Orari di apertura: da lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Il venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30.