Lega: “Straniero scarcerato e subito arrestato per rapina. Il PD ha riempito le città di clandestini, dovrebbe chiedere scusa”

“Appena scarcerato, un cittadino marocchino è stato subito arrestato per rapina a una ragazza in via Mazzini a Parma. Esiste ancora qualcuno che ha il coraggio di negare il legame tra immigrazione fuori controllo e l’aumento della criminalità nelle nostre città? Il bollettino di guerra che leggiamo ogni giorno sui giornali dovrebbe convincere chi come il PD ha riempito di clandestini le nostre città a chiedere scusa e levarsi di torno. C’è una bella differenza tra il segretario della Lega Salvini che sta per essere processato per aver fermato una nave di clandestini e i dirigenti del PD che vanno sulle navi con i clandestini. Il 26 gennaio i parmigiani si ricorderanno anche di questo”, così una nota della Lega di Parma.