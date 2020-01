Lavagetto (PER): “Sulla sicurezza a Parma la Regione può fare molto di più”

Il decreto Minniti, ha introdotto la possibilità di formulare accordi per la promozione della sicurezza integrata sulla base dei quali le Regioni possono sostenere iniziative e progetti per attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento; tra queste, l’adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei Comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.

In particolare interventi a sostegno dei Sindaci in materia di sicurezza urbana definita come il bene pubblico relativo alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso il contributo congiunto degli enti territoriali attraverso i seguenti interventi.

Inoltre, molto importante è lo sviluppo di reti territoriali di volontari nella tutela dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, come sta con grande successo avvenendo a Parma con la meritoria azione dell’ Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Per questo motivo si dovranno valorizzare e sostenere i nuovi poterei dei Sindaci in materia di sicurezza urbana con una adeguata modifica alla LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24 e successive modificazioni che consenta il miglioramento della vivibilità dei nostri centri storici e per contrastare il degrado urbano.

Ufficio Stampa Giampaolo Lavagetto

Candidato Consiglio Regionale

Progetto Emilia Romagna- Borgonzoni Presidente