Pizzarotti apre al confronto col Pd di Parma: “Essere oggi su questo palco con voi è per me un gesto di distensione”

Dopo l’assessore Michele Alinovi (leggi intervista), anche il sindaco Pizzarotti apre al confronto col Pd.

Lo fa in modo esplicito in un passaggio del suo intervento di questa sera sul palco in piazza Garibaldi di fianco a Bonaccini, in occasione della chiusura della campagna elettorale del centrosinistra a Parma.

Rivolgendosi al popolo del centrosinistra che costituiva la grande maggioranza dei presenti in piazza, Pizzarotti ha dichiarato che “qui a Parma il dialogo non siamo mai riusciti a farlo partite mentre in Regione abbiamo fatto un sacco di cose. Essere qui per me, e spero per tanti di voi, è un gesto importante di distensione, per capire che il futuro lo si scrive insieme e non separati da dettagli che a volte neanche si colgono.” AM