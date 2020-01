Vola la Lista Bonaccini a Fidenza: oltre il 14%, record regionale

E’ letteralmente volata la Lista “Bonaccini Presidente” a Fidenza, raccogliendo 1.784 voti, pari a 14,14%. E’ il più alto risultato ottenuto dalla lista civica in Regione.

Di questi voti 1.339 sono state preferenze per Alessia Frangipane, assessora al sociale del Comune guidato dal sindaco Andrea Massari, risultata anche la più votata in provincia nella lista del Presidente con 2.327 preferenze, davanti a Giovanni Marani (1.444), Serena Brandini (1.231) Giovanni Breschi (921) e Nicoletta Paci (751).

La lista “Bonaccini Presidente” ha ottenuto il 5,76% come media regionale, il 5,98% in provincia di Parma, il 6,67% in città. AM