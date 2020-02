Labirinti Sonori e Barocco in San Rocco

Dal barocco alla contemporanea, il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” propone tre appuntamenti per il weekend dell’8 e 9 febbraio 2020, come sempre a ingresso gratuito.

Sabato 8 febbraio, nella Casa del Suono di Parma, saranno due i concerti inseriti nella sesta edizione di “Labirinti Sonori”, ciclo sul rapporto fra creatività e nuove tecnologie organizzato dal Conservatorio in collaborazione con il Comune di Parma – Settore Casa della Musica e con l’Università di Parma (Dipartimento di Ingegneria Industriale e area di musicologia). Alle 11.30, è previsto il primo concerto dal titolo “La fisarmonica spaziale” con brani acusmatici (che saranno diffusi nelle due sale che ospitano i sistemi di spazializzazione presenti nella Casa del suono) e si concluderà con due brani per fisarmonica ed elettronica scritti da Lorenzo Donadei e Andrea Saba per Federico Conte, che li interpreterà in prima esecuzione assoluta. Alle 17.00, è in programma il secondo concerto, interamente acusmatico, dal titolo “Contemporary Waves” che prevede l’esecuzione di brani di Iñaki Estrada, Dante Tanzi e Giovanni Cospito.

Domenica 9 febbraio alle 17.00, nella Sagrestia Nobile della Chiesa di San Rocco, si terrà un nuovo appuntamento di “Barocco in San Rocco”, rassegna del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito”. Il duo di viole da gamba formato da Martina Baratella e Filippo Lion interpreterà musiche di Monsieur de Sainte Colombe, Joseph Bodin de Boismortier, Gottfried Finger, Johannes Schenck.

Entrambi gli appuntamenti fanno parte della programmazione di “Parma 2020: Capitale Italiana della Cultura” e sono aperti al pubblico a ingresso libero.