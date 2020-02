Concluso il Servizio di Legacoop Emilia Ovest, un anno vissuto intensamente nelle cooperative sociali Cabiria e Proges

Una significativa esperienza di crescita, di avvicinamento al lavoro, di socializzazione, di cura e attenzione verso le fasce più deboli, e di scoperta del mondo della cooperazione sociale. Si è concluso con una festa il Servizio Civile delle ragazze e dei ragazzi che, grazie a Legacoop Emilia Ovest e alle cooperative aderenti, ha avvicinato il mondo dei giovani ai progetti di Cabiria e Proges, tutti in ambito sociale con una forte valenza umana di apertura, scambio e sostegno.

Lo slogan che accomuna i volontari e il loro impegno quotidiano può essere riassunto in “un anno vissuto intensamente”. Le testimonianze condivise durante l’evento di chiusura hanno infatti evidenziato come il Servizio Civile offra concrete opportunità di sviluppare i propri talenti, gli studi intrapresi, e una grande empatia in ambienti umanamente stimolanti. Anche i racconti dei responsabili e tutor di progetto all’interno delle strutture in un cui i ragazzi sono stati accolti e inseriti, erano caratterizzati dal riconoscimento del valore di questi percorsi reciprocamente arricchenti.

“Ringraziamo i volontari per l’energia e la serietà con cui hanno affrontato questo anno impegnativo” – ha dichiarato Vanessa Sirocchi, responsabile del Servizio Civile per Legacoop che insieme a Lorena Merli ha seguito l’iter – “Ringraziamo le cooperative che li hanno accompagnati nel lungo percorso. Il successo che riscontriamo oggi è il miglior auspicio per andare avanti. Stiamo infatti lavorando ai nuovi progetti”.

“Legacoop partecipa all’esperienza del Servizio Civile” – ha aggiunto Michela Bolondi vicepresidente di Legacoop – “perché è insita nei valori stessi della cooperazione: la promozione sociale, il miglioramento della qualità della vita, la solidarietà, la formazione, l’educazione, il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni”.