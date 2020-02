Coronavirus sospetto a Reggio Emilia: il paziente in osservazione nel reparto infettivi dell’Ospedale

“In un solo caso (ndr di sospetto Coronavirus) è stato precauzionalmente attivato il ricovero in osservazione presso il reparto di malattie infettive di Reggio Emilia per ulteriori accertamenti”.

L’annuncio fra le righe del messaggio postato sui social dai Sindaci dei Comuni reggiani sta già creando allarme fra la popolazione.

Non risulta allo stato attuale nessun contagio e il paziente è stato appunto ricoverato in via precauzionale.

______

Di seguito il messaggio dei Sindaci e del Presidente della Provincia:

Appena terminata la riunione di coordinamento in Prefettura a Reggio Emilia insieme a Sindaci capi-Distretto, Provincia, Comune di Reggio Emilia ed Ausl.

Al momento nessun malato o caso positivo è stato accertato nel territorio provinciale.

In un solo caso è stato precauzionalmente attivato il ricovero in osservazione presso il reparto di malattie infettive di Reggio Emilia per ulteriori accertamenti.

Proseguono dunque i controlli e gli accertamenti da parte di tutte le Autorità competenti come da procedure sanitarie e secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute.

L’Ausl Reggio Emilia ha inoltre già attivato da giorni un’unità di crisi permanente per agevolare ogni singolo controllo e monitoraggio.

Come Istituzioni, congiuntamente, stiamo seguendo ogni disposizione dettata dai protocolli regionali e ministeriali.

Invitiamo tutti i cittadini alla massima collaborazione e ad attenersi alle informazioni puntuali e corrette che di volta in volta verranno fornite ufficialmente.

In caso di eventuali sintomi sospetti, è importante non recarsi presso i Pronto Soccorso, ma a rivolgersi invece telefonicamente al 118, al proprio Medico di Base oppure alla Guardia Medica.

Ausl RE sta inoltre attivando un ulteriore numero di telefono appositamente dedicato che verrà pubblicizzato nelle prossime ore.

L’intero sistema Istituzionale è quindi pienamente operativo e continuerà a lavorare, seguire ed informare costantemente la cittadinanza ad ogni eventuale evoluzione.

Chiediamo a tutti la massima collaborazione”.